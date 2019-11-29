Штормовое предупреждение: в Украину идет зима

В Украину идет зима. Фото: media.acc.cv.ua

В Украину идет зима со снегом и штормовым предупреждением.

"Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет. А вот в понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине - постепенно с запада на восток - выпадать снег. На юге будет больше дождя, хотя отдельными участками также мокрый снег возможен", - написала на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Украинский гидромецентр предупреждает о гололедице на дорогах страны, кроме юга. Если не успели сменить резину на авто, выходные - лучшее время, чтобы это сделать.

"Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидаются снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах пройдет значений снег, снежный покров высотой 10-20 см (I уровень опасности, желтый)".

Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди, в горах - снег.

Всегда возникает мысль как правильно выбрать зимнюю одежду. Такой, чтобы в нем было стильно, тепло, комфортно и уютно, несмотря на температурные "качели" зимой в последние годы. Для удачного выбора, воспользуйтесь советами Gazeta.ua