Стимулировать учеников надо не премиями, а качественным образованием - эксперт

Заставить учеников хорошо учиться смогут только интересные уроки. Фото: pixabay.com

Премии за самые высокие баллы на ВНО 2021 года - хороший стимул для учеников . Но чтобы показатели успеваемости школьников действительно были выше, следует изменить систему преподавания предметов в целом.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по образованию Николай Скиба. По его мнению, нововведения с премиями несовершенно.

"5 тысяч - бесспорно хорошее вознаграждение, и это будет стимулировать учеников. Вопрос в том, насколько организаторы продумали нюансы нововведения. Есть ограниченное количество наград, а опыт 2019 года показал, что у нас больше высоких результатов тестирований. Так как быть с теми детьми, которые набрали 200 баллов , но в отличие от других, не получили деньги. Тогда будем суетиться и выкручиваться. Такая несправедливость еще больше выбьет их из колеи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовала регистрация на пробное ВНО: как это сделать

Причиной удачных показателей прошлого года, как ни странно, стало именно дистанционное обучение.

"Дети смогли рационально распоряжаться своим временем, лучше изучить нужные предметы и не распыляться на лишние вещи. И вместо того, чтобы пускать пыль в глаза премиями, уместнее было бы наладили образовательный процесс. Превратить уроки с чтения учебников в увлекательный процесс познания. Чтобы ученики лучше учились, надо не деньги платить, а заинтересовывать. Школьники лучше включаются в процесс, когда чувствуют связь с этим, четко понимают, зачем им нужны эти знания. А на те деньги лучше бы создали стипендии для специальностей, которые важны, но менее популярные среди студентов", - говорит эксперт.

С 2021 года выпускников, которые получат лучшие баллы на ВНО, наградят премией в размере 5 тыс. грн. Соответствующее решение 28 декабря принял Кабмин. Для реализации инициативы выделили 100 тыс. грн. То есть премию получат 20 лучших учеников.