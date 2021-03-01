Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал прививку от коронавируса препаратом Covishield индийского производства. Фото: скриншот с видео

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал прививку от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.

Он стал 1-м украинским чиновником, который вакцинировался от Covid-19. Сделал это публично, процедуру показали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

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"Когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, ты играешь в игру. Если заболеешь, то каким будет ход болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил он журналистам.

Добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине. Прививку делал в Александровской клинической больнице Киева.

За последние сутки в Украине обнаружили 4285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 258, медработников - 93. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 352 134 украинца. Такие данные по состоянию на утро 1 марта сообщает Минздрав. Умерли 26 050 пациентов, из них 68 за последние сутки. Выздоровели - 1 171 724, за последние сутки 1701.