Штамм коронавируса "дельта" наиболее заразный среди выявленных - ВОЗ

В ВОЗ рассказали о заразности штамма "дельта". Фото: Украинское неделю

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, является наиболее заразным из обнаруженных вариантов коронавируса.

"Дельта является наиболее трансмиссивным из обнаруженных на сегодняшний день вариантов Covid-19, обнаружен минимум в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированных групп населения", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Дельта-штамм по крайней мере в два раза легче передается от больного к здоровому, "чем первичный вирус": один человек может заразить не двух человек, а до восьми.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - сказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

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"Дельта" - один из штаммов коронавируса, также известный как индийский, потому что впервые его обнаружили в этой стране в конце 2020 года. С тех пор распространился более чем 90 государств. Вакцинированы люди - защищены. Только вакцинация позволит уберечься от заболевания, а также уменьшить риски тяжелого и среднего течения коронавируса, в частности за инфицирования штаммом "Дельта".