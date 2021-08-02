Стало известно, кто избил танцора Нади Дорофеевой

Танцора украинской артистки Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко жестоко избил действующий военнослужащий УГО Украины. Об этом сообщила пресс служба Управления государственной охраны Украины.

По неподтвержденной информации некоторых источников, человек якобы в прошлом работал в Управлении госохраны, а также принимал участие в АТО. Еще отмечается, что он "не раз был замечен в подобных историях". В УГО подтвердили, что танцора побил военнослужащий Управления госохраны.

"1 августа 2021 в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета" DOROFEEVA "бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины ", - говорится в сообщении.

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По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Певица Надежда Дорофеева сообщила, что танцора ее балета избили в Киеве. Это произошло в ночь на 1 августа, после сольного концерта Дорофеевой. В ном участвовал танцор Евгений. На выходе из гей-клуба Lift на него набросился неизвестный мужчина.