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пятница, 04 сентября 2020 13:32

Стали известны причины перестрелки под Киевом

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Стали известны причины перестрелки под Киевом
Следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. Фото: pixabay.com

Перестрелка в городе Украинка Киевской области произошла на фоне бытовых отношений.

Об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает "Укринформ".

"В Украинке конфликт произошел на почве быта. Во время этого происшествия применили охотничье и травматическое оружие. Сейчас установлен весь автотранспорт, прибывший из Киева. Эти автотранспортные средства пока изъяты. В отношении лиц, - следователи готовят подозрения каждому из тех, кто совершал активные действия", - сказал Небытов.

Следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. Одного из подозреваемых уже задержали.

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Инцидент произошел 2 сентября в 19:14. По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей стреляла в ресторане "Де Бош". Полиция установила 22 участника конфликта. Три человека получили ранения. Потерпевшие, обратившиеся в больницу с ранениями, от сотрудничества со следствием отказались.

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