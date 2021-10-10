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воскресенье, 10 октября 2021 17:03

США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
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В Украину 10 октября прибыли грузы международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки.

О помощи для усиления безопасности договорились во время недавнего визита президента Владимира Путина в Вашингтон, сообщает Минобороны.

"Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получит от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн. Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня прибыла одна из них", - говорится в сообщении.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями
Фото: mil.gov.ua
Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями
Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями
Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями
Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями

В целом, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

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С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия ‒ 2021". К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12500 военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.

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Дата
10
октября

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