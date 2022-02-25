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пятница, 25 февраля 2022 04:51

Спецтема: Напад Росії на Україну

Сотни убитых оккупантов – назвали обновленные данные по потерям у агрессора

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Сотни убитых оккупантов – назвали обновленные данные по потерям у агрессора
Украинцы уничтожили немало техники оккупантов. ФОТО: t.me/uaobozrevatel

Ориентировочно 800 оккупантов были убиты с момента вторжения в Украину по 03:00 25 февраля.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала заместитель министра обороны Анна Маляр. Также она привела данные по технике, которую потерял агрессор.

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Россия хочет окружить Киев. Об этом свидетельствуют все доказательства и данные, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Действия России он назвал "оскорблением демократии".

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