Сотни убитых оккупантов – назвали обновленные данные по потерям у агрессора

Украинцы уничтожили немало техники оккупантов. ФОТО: t.me/uaobozrevatel

Ориентировочно 800 оккупантов были убиты с момента вторжения в Украину по 03:00 25 февраля.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала заместитель министра обороны Анна Маляр. Также она привела данные по технике, которую потерял агрессор.

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Россия хочет окружить Киев. Об этом свидетельствуют все доказательства и данные, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Действия России он назвал "оскорблением демократии".