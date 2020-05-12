Соратница президента Венедиктова сворачивает реформу прокуратуры - Atlantic Council

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вернул в украинскую политику плохие старые методы, а его назначенцы сворачивают проевропейские реформы.

Об этом говорится в статье Мелинды Гаринг, заместителя директора Евразийского центра Атлантического Совета (Atlantic Council).

Она, в частности, отмечает, что политическая соратница Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, которая никогда не был прокурором, назначена на должность генпрокурора, начала сворачивать реформирования органов прокуратуры.

"Он заменил Руслана Рябошапку на Ирину Венедиктову, политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. И результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры. Она отменила некоторые увольнения Рябошапки и заблокировала участие иностранных партнеров и гражданского общества в проверке прокуроров. Центр по противодействию коррупции заявил, что его решение означает, что "...представители гражданского общества и иностранные партнеры не будут иметь никакого влияния на принятие решений", - написала Гаринг.

После Рябошапки Зеленский уволил руководителей налоговой и таможенной служб, "которые имеют хорошую репутацию на Западе за их честность, порядочность и компетентность", говорится в статье.

Гаринг также сообщает, что по полученной информации может начаться преследование Ульяны Супрун, которая пыталась реформировать систему здравоохранения в Украине.

"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении врача Ульяны Супрун, которая прекрасно выполняла обязанности в. о. Министра здравоохранения и попыталась реформировать зыбкую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, более чем удивило бы Вашингтон и Европу", - подчеркнула Гаринг.

"На горизонте есть и другие тревожные знаки. Реформаторы переживают, что продолжается реванш, и государственная служба, медицинская, антикоррупционная и фискальная реформы подвергаются атакам.

Западу нужно четко изъясняться и наблюдать за происходящим в Киеве", - отмечает Мелинда Гаринг.