Сообщили план мероприятий к годовщине Евромайдана

Как отметят годовщину Евромайдана? Фото: Корреспондент

В субботу, 21 ноября, Украина отметит седьмую годовщину Евромайдана – Дня достоинства и свободы.

Несмотря на карантин выходного дня, запланирован ряд мероприятий, сообщает Обозреватель.

"Движение сопротивления капитуляции" запланировало автопробег к президенту Владимиру Зеленскому, который лечится от коронавируса в "Феофании". Сбор начнется на Европейской площади в 14:00.

Украинский институт национальной памяти и Музей истории Майдана планируют открыть выставку "Рисованная история Майдана".

Запланировано возложение цветов к памятникам и местам гибели участников Революции Достоинства и участников АТО.

С 10:00 до 11:00 возле часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни состоится молебен.

С 10:00 до 19:00 проведут ряд экскурсий, в том числе "Места Революции Достоинства" в центральной части Киева "Майдан. Прогулка". Также на главной площади откроют экспозицию "Навстречу свободе".

Все мероприятия будут проводиться на Михайловской площади, Институтской, Аллее Героев Небесной сотни, Европейской площади, Грушевского, возле Дома профсоюзов, Главпочтамта и Киевской городской государственной администрации.

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Напомним, 21 и 22 ноября по всей Украине будет действовать карантин выходного дня.