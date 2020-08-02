Сообщили, какое место занимает Украина по количеству заболеваний Covid-19

Ляшко сообщил статистику по коронавирусу. Фото: РБК

Украина находится на 34-м месте в мире по количеству больных коронавирусной болезнью и на 38-м по количеству летальных исходов.

"На сегодня Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимает тридцать четвёртое место в мире, по смертности от Covid-19 - тридцать восьмой. По количеству больных yf 1 млн населения Украина занимает восемьдесят шестое место. Среди европейских стран по количеству случаев Covid -19 Украина занимает восьмое место, по смертности - пятнадцатое, по количеству больных на 1 млн населения - тридцать седьмое", - говорится в сообщении прессслужбы Минздраве.

В мире не наблюдается динамика к снижению количества заболевших.

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Среди стран-соседей Украины наибольшее суточное количество подтвержденных случаев Covid-19 зафиксировано в Румынии - 1200 и Польше 657, а также России - 5400 случаев коронавирусной болезни.