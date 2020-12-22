Солнце, снег или дождь: кому сегодня повезет с погодой

22 декабря в Украине местами будет солнечно. В некоторых регионах ожидаются дожди и снег. Фото: pixabay.com

Во вторник, 22 декабря, погода в Украине местами будет солнечной. В некоторых регионах ожидаются дожди и снег.

Холоднее всего будет в восточных и северных областях, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

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Солнечную погоду следует ожидать жителям северных, центральных и частично южных областей. Дожди и снег прогнозируют на западе и юго-востоке, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха днем ​​- от 2 тепла до 3 мороза, на востоке - до -5.

В Киеве во вторник солнечно, днем ​​- от 0 до 2 мороза.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3 ° С и снег или мокрый снег.