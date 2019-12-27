Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин

Автор: Тарас Подолян Соцсети - оружие в борьбе с зомбоящиком - говорит Дмитрий Чекалкин

Соцсети помогут общественному мнению сохранить независимость от зомбирования или пропаганды власти. Об этом сообщил Gazeta.ua шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

"Сейчас телевидение теряет, слава Богу, свою сильную роль и влияние. По последним опросам общественного мнения, значительно меньше половины населения называют телевидение главным источником информации, а уже 67 процентов называют таким социальные сети", - говорит он ..

"Один израильский бизнесмен приехал 10 лет назад в Украину, чтобы создать здесь собственную социальную сеть, подобную российской ВКонтакте. Думали, что подобное можно раскрутить и в Украине. В конце концов, хорошо, что они не договорились и не вложили в это деньги, потому что у них бы ничего не получилось: они бы не могли конкурировать сегодня с Facebook. Но они мне сказали еще 10 лет назад: телевидение и традиционные СМИ, которые сейчас под контролем олигархов, постепенно будут терять позиции. Я после той беседы с ними убедил Бориса Ложкина избавиться от всех своих печатных активов.

На сегодняшний день мою страницу в Facebook прочитали за последний месяц 7 миллионов читателей. Это аудитория больше, чем имеют большинство украинских телеканалов

А то время во Франции были беспорядки. И израильтяне обратили внимание, что наибольшее влияние на людей имели не традиционные масс-медиа, а именно французские блоггеры, писавшие на те темы в соцсетях. Говорили: у вас состоится то же. Я не мог представить этого. А сегодня мою страницу в Facebook прочитали за последний месяц 7 миллионов читателей. Это аудитория больше, чем имеют большинство украинских телеканалов.

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Соцсети помогут общественному мнению сохранить независимость от зомбирования или пропаганды власти. Это как раз наша задача в соцсетях сейчас - отвлечь людей от этого дибилоскопа, от зомбоящика ", - отметил Дмитрий Чекалкин.

Российские телеканалы и каналы террористов на Донбассе транслируют через цифровые тюнеры в Днепропетровской области. Об этом сообщила волонтер Екатерина Чижик на своей странице в Facebook. "А тем временем в Днепропетровской области по Т2 идет трансляция" раша и сепар ТВ ". Это и есть информационная капитуляция. Если мы предположим зомбирования граждан через вражеские каналы", - написала она. Волонтер призвала жителей Новомосковска, пгт Черкасское, пгт Гвардейское проверить, а в случае трансляции по цифровым тюнерах каналов России и "Новороссии" - зафиксировать это и обратиться в СБУ на горячую линию.