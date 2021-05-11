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вторник, 11 мая 2021 14:16

Собаки загризли чоловіка на смерть - подробиці

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Собаки загризли чоловіка на смерть - подробиці
Животные натренированы на охрану. Фото: pixabay.com

В Донецкой области собаки загрызли 34-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Происшествие произошло в Мирнограде. Также многочисленные травмы получил 37-летний родственник погибшего, сообщает полиция Донецкой области.

На мужчин напали две собаки породы кане-корсо, принадлежащие 54-летнему жителю. Он объяснил, что животные натренированные на охрану.

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Ночью владелец отпускает собак гулять по двору, который огражден высоким забором. Он уверяет, что выхода на улицу животные не имеют. Хозяин не знает, как они смогли выйти.

Собаки сейчас находятся под наблюдением ветеринаров в вольере.

На Полтавщине собака напала на ребенка в парке. 8-летняя девочка играла с другими детьми и вдруг на нее налетел пес и укусил до того, как владельцы смогли забрать животное.

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