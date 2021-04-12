Снова мокрый снег: в Украину идет серьезное похолодание

В Киеве завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Фото: pixabay.com

В западную часть Украины идет серьезное похолодание. Высокая вероятность мокрого снега.

Завтра еще практически повсюду будет тепло, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем +12...18°C, на побережье еще холодных морей +9...12°C.

От Киевщины через Черкасскую и до Одесской области протянется поток холодного воздуха.

13 апреля дожди вероятны на севере, в центре и на юге. Правда, вялые, порой даже просто более плотная облачность. Мокрый снег начнет приближаться к западным областям 14 апреля.

В Киеве завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +12...14°C.

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2021 года ожидаются 2 периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий.