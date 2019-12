Снег с дождем: прогноз погоды на 26 декабря

26 декабря в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Будет пасмурно и прогнозируют осадки, только в Луганске - солнечно и без осадков.

Снег с дождем пройдет на западе, а также в Киеве и Чернигове. На остальной территории дождь.

Температура воздуха в Украине:

на западе - +2 .. + 6 ° C;

на востоке - +3 .. + 7 ° C;

на севере - +4 .. + 6 ° C;

на юге и в Крыму - +6 .. + 9 ° C;

в центре Украины и Киеве - +3 .. + 6 ° C.

Небольшие морозы в Украине ожидаются с 27 декабря. Однако с 31-го декабря - 1 января термометры снова покажут плюсовые отметки.