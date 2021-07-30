СНБО ввела санкции еще против трех контрабандистов

Ввели санкции против немца и двух украинцев. Фото: АП

Совет нацбезопасности и обороны расширила список контрабандистов, к которым вводятся санкции.

"Следующий вопрос, который мы рассматривали - это вопрос применения персональных экономических санкций. Как вы все уже знаете, мы начали свое время работать с категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Но не все из них вошли в предыдущие списки. Эти списки были дополнены. На этот раз список формировала не Служба безопасности, а МВД во главе с министром Денисом Монастырским", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

В этот список вошли три физических лица. Это Александр Ацт, гражданин Германии 1986 года рождения, граждане Украины Валерий Фальковский 1974 года и Владислав Студенец 1984 года.

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"Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, так же вошли в список", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс служба главы государства.