Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров

Киреев погиб во время спецзадания в Киеве. Фото: "УП"

Денис Киреев не входил в официальную группу делегации для переговоров с Россией.

Он был консультантом, и его смерть никак не связана с работой делегации, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Подоляк отверг теории, что Киреев был шпионом России и потому его якобы убили сотрудники СБУ.

"Он работал в специальных операциях Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Не был он шпионом России в переговорной группе", — отметил Подоляк.

По его словам, Киреев был консультантом по ряду вопросов настроений в России. Стрельба, во время которой он погиб, была в Киеве. Однако с чем она была связана, Подоляк не уточнил.

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"Он имел отношение к нашему ГУР МО, а значит, выполнял какую-то свою отдельную задачу, не связанную с работой переговорной группы. К переговорному процессу это не имеет отношения. ГУР сам сказал, что он выполнял специальную задачу", — сказал Подоляк.

В то же время, он сказал, что информацию о якобы убийстве Киреева распространяют пророссийские Telegram-каналы. "Мы будем осуществлять следственные действия в отношении тех, кто распространил [данную] информацию", – уточнил Подоляк.

Он резюмировал, что убийство Киреева случилось во время его основной работы в Киеве.

ГУР МО также сообщило о гибели Валерия Чибинеева и Алексея Доли.