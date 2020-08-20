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четверг, 20 августа 2020 11:26

Смартфоны смогут определять степень алкогольного опьянения

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Смартфоны смогут определять степень алкогольного опьянения
Ученые также работают над функцией, благодаря которой смартфоны будут информировать владельцев о превышении ими допустимого уровня выпитого алкоголя. Фото: pixabay.com

В Питсбургском университете разработали мобильное приложение, способное определять степень алкогольного опьянения человека путем анализа его походки.

Ученые также работают над функцией, благодаря которой смартфоны будут информировать своих владельцев о превышении ими допустимого уровня выпитого алкоголя, сообщает Medicalxpress.

Приложение фиксирует разницу в походке опьяненного человека по сравнению с трезвым. Технологию протестировали на лицах возрастом от 21 до 43 лет. Контрольную группу напоили коктейлем с водкой, после чего протестировали алкотестером, а затем при помощи мобильного приложения.

Разработчик Брайан Саффалетто работал над приложением по личным причинам, ведь его близкий друг сел за руль выпившим, и погиб в автокатастрофе.

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Продолжая борьбу с фейковыми новостями, компания Facebook всерьез взялась за изображения, которые подверглись программной обработке. В частности, планируют запустить новую функцию в Instagram, которая будет скрывать отфотошопленные снимки.

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