"Слуга народа" попал в скандал из-за судимости за изнасилование: что известно

Нардепа Романа Иванисова обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Фото: Facebook

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом сообщил нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук и показал фото документов, подтверждающие этот факт. Соответствующее сообщение появилось в Telegram.

"Народный депутат от "слуг народа", избран по 153 и/у (г.Ровно, Ровенский р-н), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!" - говорится в сообщении.

СМИ благодаря источникам в правоохранительных органах выяснили, что Иванисов был задержан 14 сентября 1995 работниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины. 21 марта 1996 Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима.

Сам Иванисов отвергает обвинения и даже опубликовал на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

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В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге подтвердил, что Иванисов находился в местах лишения свободы.

"Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент", - отметил он.

В свою очередь председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намерен поднять вопрос о приостановлении членства Иванисова в партии. Также Арахамия анонсировал в четверг, в 12:00, брифинг по этому вопросу.

"Как лидер фракции, я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет восстановлено", - заявил он.

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