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четверг, 23 июля 2020 13:00

Следователя, заявившего об отсутствии состава преступления в делах против Порошенко, уволили из ГБР под предлогом сокращения должности

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Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Об этом сам Корецкий рассказал "Главкому" и показал фото приказа за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

Автор: glavcom.ua
  Приказ об увольнении Олега Корецкого с должности следователя ГБР
Приказ об увольнении Олега Корецкого с должности следователя ГБР

В приказе говорится, что начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР уволили в связи с сокращением должности".

Ранее Олег Корецкий сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

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Недавно в ГБР заявили, что руководителя следственной группы Олега Корецкого увольняют якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствах.

Начальник отдела Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил руководству ГБР, что большинство дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и после этого его решили уволить.
8 июля Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

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23
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