Следователь ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении, совершенном Соколовым и Бабиковым

Соколов и Бабиков давали указания следователям принять меры для ареста телеканала «Прямой» - Корецкий. Фото: Reuters

Начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олег Корецкий написал заявление в директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.

Соответствующее заявление уже зарегистрировали в НАБУ. Об этом сообщил сам Олег Корецкий телеканала "Прямой".

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"Кроме давления и указаний арестовать лидера информационного вещания - телеканал" Прямой ", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале" Прямой "для отыскания и изъятия серверов с той же целью - прекратить деятельность телеканала", - отметил Корецкий.







Руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен прекратить свою деятельность.