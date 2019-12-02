Сколько выходных будет в декабре

В декабре в украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будут отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем в Украине.
Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы, передает "Сегодня".
Новый год 1 января в 2020-м выпадает на среду - середину рабочей недели. Кабмин издал распоряжение № 7-р, в котором есть рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни:
с понедельника, 30 декабря - на субботу, 21 декабря;
со вторника, 31 декабря - на субботу, 28 декабря.
То есть на праздники украинцы получат четыре официальных выходных. С воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. Выходные придется отрабатывать в субботу, но рабочее время сократят на час.
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Также Gazeta.ua подготовила перечень государственных, религиозных и профессиональный праздников на декабрь.
1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.
3 декабря - Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы, День объятий и День информатики.
6 декабря - День Вооруженных сил Украины.
7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине и День памяти великомученицы Екатерины
8 декабря - День благотворительности.
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря - Международный день прав человека и Всемирный день футбола.
11 декабря - Международный день гор.
12 декабря - День сухопутных войск Украины.
13 декабря - День святого Андрея Первозванного
14 декабря - День ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС.
15 декабря - День работников суда, а еще Международный день чая.
17 декабря - День работников государственной исполнительной службы и День Варвары Великомученицы
18 декабря - Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.
19 декабря - День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.
20 декабря - Международный день солидарности людей.
22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины, День святой Анны.
24 декабря - День работников архивных учреждений Украины.
25 декабря - Католическое рождество.
В ночь на 1 декабря в двух районах части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения. Опросы в онлайн-режиме продлится 10 дней.
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