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понедельник, 02 декабря 2019 09:49

Сколько выходных будет в декабре

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Сколько выходных будет в декабре
Выходные и праздники в декабре 2019-го. Фото: Depositphotos.

В декабре в украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будут отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем ​​в Украине.

Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы, передает "Сегодня".

Новый год 1 января в 2020-м выпадает на среду - середину рабочей недели. Кабмин издал распоряжение № 7-р, в котором есть рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря - на субботу, 21 декабря;
со вторника, 31 декабря - на субботу, 28 декабря.

То есть на праздники украинцы получат четыре официальных выходных. С воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. Выходные придется отрабатывать в субботу, но рабочее время сократят на час.

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Также Gazeta.ua подготовила перечень государственных, религиозных и профессиональный праздников на декабрь.

1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.

3 декабря - Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы, День объятий и День информатики.

6 декабря - День Вооруженных сил Украины.

7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине и День памяти великомученицы Екатерины

8 декабря - День благотворительности.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря - Международный день прав человека и Всемирный день футбола.

11 декабря - Международный день гор.

12 декабря - День сухопутных войск Украины.

13 декабря - День святого Андрея Первозванного

14 декабря - День ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС.

15 декабря - День работников суда, а еще Международный день чая.

17 декабря - День работников государственной исполнительной службы и День Варвары Великомученицы

18 декабря - Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

19 декабря - День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

20 декабря - Международный день солидарности людей.

22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины, День святой Анны.

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря - Католическое рождество.

В ночь на 1 декабря в двух районах части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения. Опросы в онлайн-режиме продлится 10 дней.

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