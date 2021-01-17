Сколько украинских военных болеют коронавирусом

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 53 случая инфицирования коронавирусом.
В общем болеет 808 военных. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели - 14131 человек, летальных случаев - 38.
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На изоляции находятся 20 человек. На лечении дома под наблюдением медиков - 43. В 3 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отметили в Медсилах.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. "Госпитализированы - 2131 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 8777 человек.
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