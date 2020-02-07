Сколько украинцы будут отдыхать в марте: праздники и выходные

В марте 2020 года у украинцев будет 10 выходных дней. Количество будней при этом составит 21 день.

В первом месяце весны жителей Украины ждет дополнительный выходной. Поскольку 8 марта выпадает на воскресенье, праздник переносится и на понедельник, 9 марта, делая его нерабочим днем.

Также в Украине может появиться новый государственный праздник – День сопротивления крымчан российской оккупации, который негласно отмечают 26 февраля.

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В последний месяц зимы 2020-го украинцы будут иметь законными выходными только субботы и воскресенья - 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.