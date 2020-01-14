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вторник, 14 января 2020 16:14

Сколько украинцев работают легально

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Сколько украинцев работают легально
Рассказали, сколько украинцев работают легально. Фото: Наступ

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают нелегально", – сообщил Милованов.

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Он отметил, что нелегальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовом кодексе, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту количества рабочих мест.

По словам министра экономики Тимофея Милованова, новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое – до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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