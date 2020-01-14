Сколько украинцев работают легально

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают нелегально", – сообщил Милованов.
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Он отметил, что нелегальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовом кодексе, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту количества рабочих мест.
По словам министра экономики Тимофея Милованова, новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое – до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.
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