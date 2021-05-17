Сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС

Членство в Европейском Союзе готовы поддержать 54% украинцев.
Вступление в НАТО поддерживают 48% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института.
Украинцы считают ЕС своим приоритетным международным экономическим блоком.
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Что касается НАТО, 48% украинцев поддерживают вступление в Альянс, в то время как 28% предпочитают не вступать в него.
"Такая решительная поддержка вступления в ЕС и НАТО вселяет надежду. Украинский народ знает, что развитые демократические страны - это успешные и надежные партнеры в обеспечении мира", - говорится в сообщении.
Украина является лидером среди стран, претендующих на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).
Наше государство опережает другие по выполнению задач, необходимых для членства, сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Безопасность" главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.
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