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Сколько украинцев поддерживают карантинные ограничения в стране - опрос

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Сколько украинцев поддерживают карантинные ограничения в стране - опрос
56,5% поддерживают введение ограничений для массовых религиозных мероприятий. Фото: pixabay.com

43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии, что это обернется снижением благосостояния для большинства людей.

23% склоняются к тому, что следует как можно скорее отменить ограничения, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы люди могли работать и зарабатывать. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократических инициатив" им. Илька Кучерива.

"Относительно карантинных ограничений взгляды респондентов довольно разделены. Более трети опрошенных не смогли выбрать приверженность ни к одному из утверждений", - говорится в исследовании.

Респонденты чаще всего заявляли о поддержке обязательного и бесплатного тестирования всех желающих (46%), запрета проведения массовых мероприятий (40%) и введения 14-дневной изоляции для тех, кто прибывает из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38%). В то же время лишь 2,6% опрошенных считают, что стоит в первую очередь ограничивать движение общественного транспорта. 16% думают, что угроза эпидемии недостаточна для предложенных государством мер карантина.

56,5% поддерживают введение ограничений для массовых религиозных мероприятий до завершения пандемии. Против выступают 22,5% респондентов.

Исследование проводили 14-24 августа 2021 года. Всего опросили 2001 респондента по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по показателям: пол, возраст, тип поселения и область проживания. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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54% опрошенных украинцев считают, что лучше всего против коронавируса работает мытье рук после улицы. Только 23% украинцев считают вакцинацию эффективным средством защиты от Covid-19.

22% украинцев считают, что от Covid-19 могут спасти витамины и настойки. 19% полагают, что лучшая защита от болезни - правильное питание. 11% считают, что угроза Covid-19 в обществе преувеличена. А 6,9% вообще не верят в эффективность ни одного из противоэпидемических мероприятий.

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