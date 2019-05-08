Сколько украинцев не знают, когда началась Вторая мировая война - статистистика

Каждый второй в Украине знает, когда началась Вторая мировая война.

Так, в ходе опроса указали 1939-й годом начала Второй мировой войны 53% людей, а 1941 год - 38%. Называли другие даты около 4% опрошенных, а не знают ответа на вопрос - 5%. Об этом сообщает социологическое агентство ФАМА.

Касательно даты окончания Второй мировой войны, мнения опрошенных более единодушны: 92% корректно указали 1945 год.

Больше всего тех, кто считает началом Второй мировой войны 1939 год - жители Центра (62%), Юга (59%) и Запада Украины (58%). Зато почти половина опрошенных на Востоке и на Севере Украины указывают датой начала войны 1941 год: 47% и 49% соответственно.

Ответы опрошенных в зависимости от возраста не изменялись. За исключением того, что в 1941 год началом войны называет несколько большая доля людей из старшей возрастной категории (61+). Так, среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет 1939-й началом Второй мировой называют 51%, 1941 год - 37%; от 31 до 45 лет - 53% и 45% соответственно; от 46 до 60 лет - 58% и 36%; от 61 года - 51% и 43% соответственно.

Как отмечается, 1939 год начала войны называют 59% мужчин и 48% женщин. А в 1941 - 34% и 41% соответственно.

Правильную дату начала войны назвали 62% опрошенных с высшим образованием. Зато 47% людей без высшего образования указали 1941 год.

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Исследования проводились методом "face to face" в этом году в период с 16 по 22 марта. В нем принимали участие 2400 жителей Украины старше 18 лет. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

1939 началом войны называют 59% мужчин и 48% женщин. А 1941-й - 34% и 41% соответственно.

Население Украины в течении января-февраля 2019 года сократилось на 51,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные экспресс-выпуска Государственной службы статистики.