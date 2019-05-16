Сколько украинцев не поддерживают вступление в ЕС

19,3% опрошенных за восстановление прагматических экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ. Фото из открытых источников

Около половины украинцев проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и НАТО, если бы сейчас проходил референдум.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.

"Если бы сейчас проходил референдум, то 57% проголосовали бы за вступление Украины в Европейский Союз; 19,3% - за восстановление прагматических экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ; 13,6% не принимали бы участие в таком референдуме и 10,1% не определились", - говорится в исследовании.

Вместе с тем, на референдуме по вступлению в НАТО 48,9% опрошенных проголосовали бы "за", а 23,2% - отдали бы голоса за внеблоковый статус, не принимали бы участие в голосовании - 16%, а 11,8% - не определились с ответом.

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Опрос проводился в этом году с 30 апреля по 10 мая в 24-х областях Украины и Киеве. Метод получения информации - интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента. Всего опросили 3000 человек.

Треть украинцев не одобряют предоставление Томоса Украинской православной церкви. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.