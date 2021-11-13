Рассказали, сколько украинцев имеют поддельный Covid-сертификат. Фото: diiya

Около 10% опрошенных украинцев признались, что у их знакомых поддельный Covid-сертификат.

Об этом говорится в результатах социологического исследования Украинского института будущего за период с 23 октября по 2 ноября 2021 года.

"Абсолютное большинство граждан (89%) заявляют, что не имеют знакомых, которые приобрели поддельный Covid-сертификат о вакцинации. Вместе с тем, около десяти процентов респондентов рассказали, что знают о подобных фактах среди знакомых и реже среди друзей, родственников, соседей и коллег" , - говорится в сообщении.

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Исследователи подчеркнули, что мало граждан признались в том, что покупали сертификат о вакцинации – это очевидно, потому что за это грозит уголовная ответственность. В то же время люди рассказывали о своих знакомых, купивших себе поддельные сертификаты.

24% украинцев не намерены делать вакцину от коронавируса. При этом более 40% граждан планируют вакцинироваться.