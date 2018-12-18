Сколько украинцев хотят возвращения СССР

Автор: Styler RBC Также выяснилось, что существует взаимосвязь между ностальгией по Советскому Союзу и желанием вернуться в "Украину до 2014 года".

Почти треть украинцев в той или иной степени хотят восстановления СССР. Об этом говорят результаты опроса Центра Разумкова.

По данным исследования, хотят восстановления Советского Союза 11% респондентов и еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.

В то же время 66% опрошенных украинский против восстановления СССР.

Автор: razumkov.org.ua Также выяснилось, что существует взаимосвязь между ностальгией по Советскому Союзу и желанием вернуться в "Украину до 2014 года".

Аналогичный опрос в ноябре 2016-го имел практически такие же результаты.

Как говорят социологи, после сравнения ответов респондентов также выяснилось, что существует взаимосвязь между ностальгией по Советскому Союзу и желанием вернуться в "Украину до 2014-го". Более 22% опрошенных одновременно хотят вернуться в "Украину до 2014-го" и восстановить Советский Союз.

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Опрос проведен Центром Разумкова с 21 по 27 июня 2018-го во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией территорий. Опросили 2021 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Каждый пятый украинец не думает, что Россия совершила акт военной агрессии в Керченском проливе.