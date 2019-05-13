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понедельник, 13 мая 2019 16:14

Сколько россиян не пустили в Украину с начала года - статистика

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Сколько россиян не пустили в Украину с начала года - статистика
В общем отказ в пересечении украинской границы в этом году получили уже почти 16 900 иностранцев. Фото: Радио Свобода

Стало известно, сколько россиян не пустили в Украину с начала года. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет УНН.

"С начала года (не пустили в Украину. - Gazeta.ua) почти 3 тысячи 300 граждан Российской Федерации", - заявил он.

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Слободян добавил, что в целом отказ в пересечении украинской границы в этом году получили уже почти 16 900 иностранцев.

Появилась интерактивная карта, которая показывает, гражданам каких стран Украина выдавала долгосрочные визы типа D. Такое разрешение позволяет иностранцам находиться в Украине более 90 дней.

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13
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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