Сколько россиян не пустили в Украину с начала года - статистика

В общем отказ в пересечении украинской границы в этом году получили уже почти 16 900 иностранцев. Фото: Радио Свобода

Стало известно, сколько россиян не пустили в Украину с начала года. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет УНН.

"С начала года (не пустили в Украину. - Gazeta.ua) почти 3 тысячи 300 граждан Российской Федерации", - заявил он.

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Слободян добавил, что в целом отказ в пересечении украинской границы в этом году получили уже почти 16 900 иностранцев.

Появилась интерактивная карта, которая показывает, гражданам каких стран Украина выдавала долгосрочные визы типа D. Такое разрешение позволяет иностранцам находиться в Украине более 90 дней.