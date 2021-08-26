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четверг, 26 августа 2021 21:20

Сколько людей смотрели парад на День Независимости по телевизору

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Сколько людей смотрели парад на День Независимости по телевизору
Посчитали количество зрителей мероприятий на День Независимости. Фото: Офис президента

Парад в День Независимости по телевизору посмотрели 7,8 млн зрителей.

Об этом Офис президента сообщил в Telegram.

Концерт "Независимость в нашей ДНК" по телевизору смотрел 7,5 млн человек.

"Это очень приятная цифра - праздничный Парад войск на Крещатике и концерт "Независимость в нашей ДНК" на арене НСК "Олимпийский" суммарно посмотрели более 15 млн зрителей украинских телеканалов. Надеемся, оба события не оставили вас равнодушными. Не сомневайтесь - каждый причастный к ним выложился максимально!" - говорится в сообщении.

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Данные получили в результате исследования компания Nielsen Ukraine.

В Киеве в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 100 тыс. человек. Во время массовых мероприятий в столице зафиксировали лишь несколько нарушений общественного порядка. На них правоохранители оперативно отреагировали. Существенных нарушений не произошло.

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