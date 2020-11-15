Сколько дополнительных выходных будет у украинцев в 2021 году

Кабинет Министров Украины опубликовал список перенесенных рабочих дней 2021 года.
Согласно закону, подобные переносы делаются "с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени". Об этом говорится на сайте КМУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В новом году будем иметь более 100 выходных
Так, решением правительства, в 2021 были перенесены такие рабочие дни:
выходной день пятницы 8 января переносится на субботу 16 января;
суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;
воскресенье 9 мая переносится на понедельник, 10 мая;
воскресенье, 20 июня - понедельник, 21 июня;
выходной день понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
выходной день пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
суббота 25 декабря - на понедельник 27 декабря.
Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
На Новый год украинцы будут иметь официальные три выходных дня подряд: 1 января - пятница и суббота и воскресенье, приходящихся на 2-3 января. 31 декабря - официально рабочий день.
Комментарии