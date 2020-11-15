Сколько дополнительных выходных будет у украинцев в 2021 году

Кабинет Министров Украины опубликовал список перенесенных рабочих дней 2021 года. Фото: sviatyipavlo.com

Кабинет Министров Украины опубликовал список перенесенных рабочих дней 2021 года.

Согласно закону, подобные переносы делаются "с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени". Об этом говорится на сайте КМУ.

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Так, решением правительства, в 2021 были перенесены такие рабочие дни:

выходной день пятницы 8 января переносится на субботу 16 января;

суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

воскресенье 9 мая переносится на понедельник, 10 мая;

воскресенье, 20 июня - понедельник, 21 июня;

выходной день понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

выходной день пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

суббота 25 декабря - на понедельник 27 декабря.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

На Новый год украинцы будут иметь официальные три выходных дня подряд: 1 января - пятница и суббота и воскресенье, приходящихся на 2-3 января. 31 декабря - официально рабочий день.