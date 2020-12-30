"Сказочные дома и тысячи ламп" -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония

Фото: Olga Danshyna

Ольга Даншина, которая десять лет живет в Японии с семьей на праздники побывала на горнолыжном курорте на остров Хоккайдо. Здесь выпадает каждый сезон от 10 до 20 метров снега, а сам снег легкий, как пушинки.

"Где мы только не бывали на горнолыжных курортах, но настоящая зимняя сказка на Хоккайдо", - говорит украинка.

Но настоящим чудом для жителей в рождественский период становится иллюминация. Тысячи ламп разного цвета, ярко украшенные дома и деревья по - настоящему впечатляют.

"В этом году перед католическим Рождеством мы были в Саппоро-столице острова Хоккайдо. И лучшая иллюминация, которую я видела в парке аттракционов Yomiuri Land", - добавляет Ольга.

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Вечером местные жители ходят в местные кондитерские, чтобы попробовать шоколадный или клубничный торт.

"Выбежала я за тортиком в ближайший комбини (магазин 24-х часовой торговли), а конкретнее Lawson. Именно здесь продают шикарные пирожные в коллаборации с шоколатерией GODIVA. Прохожу мимо фастфуд KFC, а там очередь за куриными ножками, вторым, вернее первым, коронным блюдом предрождественского стола", - добавляет украинка

В последние несколько лет, иностранцы едут в Китай, чтобы заработать. Об этом рассказывает Полина, которая живет в городе Дапен в Китае. Здесь готовы платить приезжим в несколько раз больше, получая опыт и знания в ответ. Это очень выгодно для иностранцев так и для китайцев.