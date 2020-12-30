 
Ексклюзивы
1/5
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 540
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 900
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 711
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1773
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1026
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1233
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7767
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 882
Фото
Все фото
17
5
26
3
8
&quot;Сказочные дома и тысячи ламп&quot; -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
"Сказочные дома и тысячи ламп" -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
&quot;За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона&quot;. Ведущая тревела съела необычный десерт
"За $200 попробовала мороженое из орехов из задницы слона". Ведущая тревела съела необычный десерт
Как украсили Львов накануне Нового года: сказочные фото
Как украсили Львов накануне Нового года: сказочные фото
Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube
Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Видео
Все видео
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Коронавирус в Украине: в каких областях наихудшая ситуация
Коронавирус в Украине: в каких областях наихудшая ситуация
Интервью
1/5
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 540
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1773
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1026
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 594
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20277
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 117
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 30 декабря 2020 19:28

"Сказочные дома и тысячи ламп" -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония
17

  Комментировать

Июмминации города Саппоро-столицы острова Хоккайдо, парк аттракционов Yomiuri Land
Фото: Olga Danshyna
Июмминации города Саппоро-столицы острова Хоккайдо, парк аттракционов Yomiuri Land
Июмминации города Саппоро-столицы острова Хоккайдо, парк аттракционов Yomiuri Land
Июмминации города Саппоро-столицы острова Хоккайдо, парк аттракционов Yomiuri Land
Июмминации города Саппоро-столицы острова Хоккайдо, парк аттракционов Yomiuri Land

Ольга Даншина, которая десять лет живет в Японии с семьей на праздники побывала на горнолыжном курорте на остров Хоккайдо. Здесь выпадает каждый сезон от 10 до 20 метров снега, а сам снег легкий, как пушинки.

"Где мы только не бывали на горнолыжных курортах, но настоящая зимняя сказка на Хоккайдо", - говорит украинка.

Но настоящим чудом для жителей в рождественский период становится иллюминация. Тысячи ламп разного цвета, ярко украшенные дома и деревья по - настоящему впечатляют.

"В этом году перед католическим Рождеством мы были в Саппоро-столице острова Хоккайдо. И лучшая иллюминация, которую я видела в парке аттракционов Yomiuri Land", - добавляет Ольга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать" - украинка о жизни во Франции

Вечером местные жители ходят в местные кондитерские, чтобы попробовать шоколадный или клубничный торт.

"Выбежала я за тортиком в ближайший комбини (магазин 24-х часовой торговли), а конкретнее Lawson. Именно здесь продают шикарные пирожные в коллаборации с шоколатерией GODIVA. Прохожу мимо фастфуд KFC, а там очередь за куриными ножками, вторым, вернее первым, коронным блюдом предрождественского стола", - добавляет украинка

В последние несколько лет, иностранцы едут в Китай, чтобы заработать. Об этом рассказывает Полина, которая живет в городе Дапен в Китае. Здесь готовы платить приезжим в несколько раз больше, получая опыт и знания в ответ. Это очень выгодно для иностранцев так и для китайцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сказочные дома и тысячи ламп" -украинка показала, как выглядит новогодняя Япония». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

В пожаре в театре погибли почти 600 человек

США ввели новые санкции против Кремля

Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали новую страну

После смерти вождя страну возглавил его сын

На рассвете казнили президента

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 15489
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 14941
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 13770
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 11844
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 8073
Общество
"Консерватизм врачей и неготовность общества" - что мешает развитию трансплантологии в Украине
"Консерватизм врачей и неготовность общества" - что мешает развитию трансплантологии в Украине
 Просмотров: 36
"Прошу людей спасти мою маму" - дочь умоляет о помощи
"Прошу людей спасти мою маму" - дочь умоляет о помощи
 Просмотров: 27
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
 Просмотров: 90
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 31 декабря
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 31 декабря Просмотров: 549
"Своих не сдаем" - почему Зеленский держится за Татарова
"Своих не сдаем" - почему Зеленский держится за Татарова
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
17
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
3
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
2
Пристойні дівчата
Голосов: 54637
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть