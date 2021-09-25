Шкарлет прокомментировав слухи об урезании зарплат учителям

Учителям во время карантина не будут урезать зарплату. Фото: REUTERS

Учителям во время карантина не будут урезать зарплату.

Выплаты нормированы действующим законодательством. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Telegram-канале.

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"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - написал министр образования и науки.

Добавил, что выплаты заработных плат нормированы в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

23 сентября в всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса. В противном случае - дистанционное обучение. Оно будет продолжаться, пока достаточное количество учителей не будет вакцинировано.