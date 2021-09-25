Шкарлет прокомментировав слухи об урезании зарплат учителям

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 1719
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 1026
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 171
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 225
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 459
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 657
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3339
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
12
4
6
8
5
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
24 сентября день ангела у владельцев очень популярных имен
&quot;Правда вырывается из-под земли&quot; - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Видео
Все видео
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
4 Просмотров: 2349
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 729
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2646
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 171
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 11:38

Шкарлет прокомментировав слухи об урезании зарплат учителям

  Комментировать
Шкарлет прокомментировав слухи об урезании зарплат учителям
Учителям во время карантина не будут урезать зарплату. Фото: REUTERS

Учителям во время карантина не будут урезать зарплату.

Выплаты нормированы действующим законодательством. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании", - написал министр образования и науки.

Добавил, что выплаты заработных плат нормированы в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

23 сентября в всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

В противном случае - дистанционное обучение. Оно будет продолжаться, пока достаточное количество учителей не будет вакцинировано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шкарлет прокомментировав слухи об урезании зарплат учителям». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 24293
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 8424
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 7011
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 6759
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 4905
Общество
Назвали дату похорон белоруса Шишова
Назвали дату похорон белоруса Шишова Просмотров: 54
Гороскоп на 25 сентября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения
Гороскоп на 25 сентября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения
 Просмотров: 99
Штрафы и лишение свободы: начали наказывать нарушителей на электросамокатах
Штрафы и лишение свободы: начали наказывать нарушителей на электросамокатах Просмотров: 198
Октябрь будет холоднее, чем ноябрь и декабрь - синоптик
Октябрь будет холоднее, чем ноябрь и декабрь - синоптик Просмотров: 243
"Украина всегда будет помнить своих героев" - Зеленский выразил соболезнования в годовщину катастрофы Ан-26
"Украина всегда будет помнить своих героев" - Зеленский выразил соболезнования в годовщину катастрофы Ан-26 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
4
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
1
Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину
Голосов: 57162
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть