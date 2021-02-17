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среда, 17 февраля 2021 20:55

Скандал в университете Драгоманова: в лекциях профессорки нашли массу нарушений

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Скандал в университете Драгоманова: в лекциях профессорки нашли массу нарушений
Члены группы предлагают привлечь к деятельности комиссии ведущих специалистов Украины, которые не работают в НПУ имени Драгоманова. Фото: Facebook

Рабочая группа Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова нашла ряд нарушений в лекциях, которые проводила профессор Евгения Бильченко при дистанционном обучении.

Эти ошибки ставят под сомнение владение необходимыми для преподавания знаниями, сообщила пресс служба университета.

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В лекциях Бильченко нашли нарушения ЗУ "О высшем образовании", "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", устава университета, поскольку значительная часть лекций, которые профессор прочитала студентам и обнародовала на YouTube-канале, были на русском языке.

Также во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры профессор словесно порочила коллег-культурологов, оскорбляла достоинства коллег и идейных оппонентов.

Рабочая группа рекомендовала декана факультета философии и обществоведения Ивану Дроботу временно отстранить Бильченко от выполнения учебных должностных обязанностей.

Преподавательница НПУ имени Драгоманова Евгения Бильченко 18 января этого года опубликовала в Фейсбуке сообщение, в котором пренебрежительно высказалась об украинском языке и Украины. В частности, она назвала Украину "онкобольным американской колонией", а новый закон об украинском языке в сфере обслуживания - "обычным фашизмом".

Сообщение вызвал возмущение пользователей соцсетей. Возмущенные такими высказываниями студенты университета потребовали освобождения Бильченко. Некоторые начали заявлять об отчислении из учебного заведения за отсутствия реакции со стороны руководства.

1 февраля Бильченко отстранили от проведения лекций.

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