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воскресенье, 13 июня 2021 12:32

Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ

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  На чемпионате Европы по футболу произошел казус. Фото: ua-football
На чемпионате Европы по футболу произошел казус. Фото: ua-football

Во время объявления поединков на чемпионате Европы по футболу случился казус.

Работники польского телевидения анонсировали украинскую сборную под флагом России. Кадр из телетрансляции опубликовал журналист Константин Андриюк в Facebook.

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После окончания заключительной встречи 12-го тура, редакторы TVP Sport выложили плашку следующих матчей, не изменив одновременно флаги из предыдущих.

  Сборную Украины представили под флагом России. Фото: facebook.com/Andriyak
Сборную Украины представили под флагом России. Фото: facebook.com/Andriyak

13 июня на чемпионате Европы состоится матч между сборными Украины и Нидерландов. Поединок пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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