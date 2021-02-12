"Ситуация в нашей семье критическая" - на лечение многодетного отца и двух его сыновей нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Наталией Лисоволенко 37-летнему Юрию Лисоволенку с Кропивницкого на срочную операцию на позвоночнике не хватает более 50 тыс.грн.

37-летнему Юрию Лисоволенку с Кропивницкого нужна срочная операция на позвоночнике. На лечение не хватает более 50 тыс. грн.

"Юре дважды оперировали грыжу. Теперь позвоночник смещается в сторону, потому что не хватает дисков. Муж уже не чувствует левую ступню. Надо было "еще вчера" прооперировать - закрепить позвоночник шурупами. Если затянуть с операцией, то отнимет ноги. На операцию в Харькове надо около 100 тысяч гривен. С помощью людей мы собрали почти половину суммы. Мы воспитываем семеро детей. В двух сыновей тоже есть проблемы. Денису 14 лет, он перенес 5 операций на бедренной кости. Требует обследования, и будет 6-я операция. Лечим уже 5 лет. У 11-летнего Юры обнаружили кисту колени. Врачи не исключают операцию. Ситуация в нашей семье критическая. Без помощи людей нам не справиться. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua жена Наталья Лисоволенко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7451 0345 6924 - сын Лисоволенко Максим Юрьевич.

Карта Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 - Лисоволенко Наталья Николаевна, ее контакты: 0 (99) 288 48 15.