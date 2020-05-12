Ситуация критическая: Буковина отказалась от ослабления карантина

Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине решили не ослаблять карантин. Фото: ЧОГА

Из-за распространения коронавируса эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая.

Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"11 мая в Черновицкой области еще 72 буковинцев заразились Covid-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирус. Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человекf", - рассказал Сергей Осачук.

Добавил, что свободными остаются 35% коек, отведенных для больных на коронавирус.

В Украине от 11 мая ослабили карантин. Разрешено открыть зоны отдыха. При соблюдении усиленных санитарных норм, могут работать салоны красоты, летние террасы кафе. Открываться могут небольшие торгово-развлекательные центры, правда, без фудкорт, кинотеатров и зон развлечений. Можно работать музеям, библиотекам, сервисам бытовой техники, стоматологам, адвокатам, нотариусам.