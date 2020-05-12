Ситуация критическая: Буковина отказалась от ослабления карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2511
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4698
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 702
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3654
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2619
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
13
11
4
8
5
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Видео
Все видео
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2511
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 702
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3654
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1854
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
11 мая 2020
Просмотров: 117
Настав час бити пенальті
У кар'єрі практично всіх видатних футбольних нападників-бомбардирів настає час, коли вони починають бити одинадцятиметрові. На початку зіркового ...
вторник, 12 мая 2020 08:03

Ситуация критическая: Буковина отказалась от ослабления карантина

  Комментировать
Ситуация критическая: Буковина отказалась от ослабления карантина
 Из-за критической эпидемиологической ситуации на Буковине решили не ослаблять карантин. Фото: ЧОГА

Из-за распространения коронавируса эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая.

Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всех полицейских и гвардейцев протестируют на коронавирус

"11 мая в Черновицкой области еще 72 буковинцев заразились Covid-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирус. Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человекf", - рассказал Сергей Осачук.

Добавил, что свободными остаются 35% коек, отведенных для больных на коронавирус.

В Украине от 11 мая ослабили карантин. Разрешено открыть зоны отдыха. При соблюдении усиленных санитарных норм, могут работать салоны красоты, летние террасы кафе. Открываться могут небольшие торгово-развлекательные центры, правда, без фудкорт, кинотеатров и зон развлечений. Можно работать музеям, библиотекам, сервисам бытовой техники, стоматологам, адвокатам, нотариусам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ситуация критическая: Буковина отказалась от ослабления карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 35208
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 24426
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 16029
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 12222
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 10386
Общество
Гороскоп на 12 мая: чего категорически нельзя делать
Гороскоп на 12 мая: чего категорически нельзя делать
 Просмотров: 432
Путин решил раздать квартиры в Крыму уволенным украинским правоохранителям
Путин решил раздать квартиры в Крыму уволенным украинским правоохранителям Просмотров: 540
В Украине зарегистрировали почти полмиллиона безработных
В Украине зарегистрировали почти полмиллиона безработных Просмотров: 45
Сезонные рабочие уже поехали в Великобританию, Финляндию и Германию - вицепремьер Пристайко
Сезонные рабочие уже поехали в Великобританию, Финляндию и Германию - вицепремьер Пристайко Просмотров: 117
В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега
В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега Просмотров: 693
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Отменили оплату за обучение старшеклассников
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
3
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
Голосов: 51231
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua