Синоптики спрогнозировали, какой месяц зимы будет самый теплый

ukr.media Январь ожидают самым теплым месяцем зимы

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Теплым ожидают январь.

"Основные климатические центры мира единодушно говорят, что в этом году по территории Европы будут распространяться теплые влажные воздушные массы. Именно это и приведет теплую зиму. Украина не исключение", - говорит Gazeta.ua синоптик Вера Балабух с Украинского гидрометеорологического института.

Зима за последние 5 лет становится мало суровой. Увеличивается продолжительность теплого периода. Это может привести к дефициту осадков.

"Впрочем, в течение всей зимы следует не исключать залива холода. На протяжении всей зимы сильные ветры, метели. Возможен гололед, туманы", - добавила синоптик.

Пока первый месяц зимы начнется со снегом и похолоданием. Но за неделю потеплеет.

Снег преимущественно выпадать на Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Дождливо, местами с мокрым снегом, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях.

Снежный покров пролежит несколько дней и растает.

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"Первый снег для коммунальщиков - катастрофа, независимо от высоты покрова. Хорошо, что гололед будет в малых масштабах. Опасное явление, когда толщина льда на земле достигает 10 мм. Один миллиметр - в пределах нормы", - говорит метеоролог Укргидрометцентра Владислав Билык.

Сильных морозов не прогнозируют. Температура ночью может достигать максимум 5 градусов.

"Днем - около нуля. Погода станет влажной. Декабрь вообще пройдет умеренно теплым", - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

В Украину идет зима со снегом и штормовым предупреждением. Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет. А вот в понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине - постепенно с запада на восток - выпадать снег. На юге будет больше дождя, хотя отдельными участками также мокрый снег возможен.