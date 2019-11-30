Синоптики спрогнозировали, какой месяц зимы будет самый теплый

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 297
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2683
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1125
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1044
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 972
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
6
26
8
5
3
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
На фотографиях показали туманный рассвет в Карпатах
На фотографиях показали туманный рассвет в Карпатах
Очереди на государственные квартиры на несколько десятилетий - украинка поделилась впечатлениями от Швеции
Очереди на государственные квартиры на несколько десятилетий - украинка поделилась впечатлениями от Швеции
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Видео
Все видео
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Черная пятница: подборка фильмов про моду и шопинг
Черная пятница: подборка фильмов про моду и шопинг
Показали испытания новой украинской ракеты
Показали испытания новой украинской ракеты
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием
"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 396
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 2547
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6615
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2970
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 441
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 09:17

Синоптики спрогнозировали, какой месяц зимы будет самый теплый

  Комментировать
Синоптики спрогнозировали, какой месяц зимы будет самый теплый
ukr.media Январь ожидают самым теплым месяцем зимы

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Теплым ожидают январь.

"Основные климатические центры мира единодушно говорят, что в этом году по территории Европы будут распространяться теплые влажные воздушные массы. Именно это и приведет теплую зиму. Украина не исключение", - говорит Gazeta.ua синоптик Вера Балабух с Украинского гидрометеорологического института.

Зима за последние 5 лет становится мало суровой. Увеличивается продолжительность теплого периода. Это может привести к дефициту осадков.

"Впрочем, в течение всей зимы следует не исключать залива холода. На протяжении всей зимы сильные ветры, метели. Возможен гололед, туманы", - добавила синоптик.

Пока первый месяц зимы начнется со снегом и похолоданием. Но за неделю потеплеет.

Снег преимущественно выпадать на Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Дождливо, местами с мокрым снегом, в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях.

Снежный покров пролежит несколько дней и растает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Картина неутешительная" - аграрии посчитали убытки от засухи

"Первый снег для коммунальщиков - катастрофа, независимо от высоты покрова. Хорошо, что гололед будет в малых масштабах. Опасное явление, когда толщина льда на земле достигает 10 мм. Один миллиметр - в пределах нормы", - говорит метеоролог Укргидрометцентра Владислав Билык.

Сильных морозов не прогнозируют. Температура ночью может достигать максимум 5 градусов.

"Днем - около нуля. Погода станет влажной. Декабрь вообще пройдет умеренно теплым", - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

В Украину идет зима со снегом и штормовым предупреждением. Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет.

А вот в понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине - постепенно с запада на восток - выпадать снег. На юге будет больше дождя, хотя отдельными участками также мокрый снег возможен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики спрогнозировали, какой месяц зимы будет самый теплый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 19152
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 6939
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 5481
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5076
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4284
Общество
День Григория Чудотворца: что категорически нельзя делать в этот день
День Григория Чудотворца: что категорически нельзя делать в этот день Просмотров: 252
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 522
Гороскоп на выходные: чем порадует первый день зимы
Гороскоп на выходные: чем порадует первый день зимы
 Просмотров: 783
Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море
Украина и Россия согласовали квоты на вылов рыбы в Азовском море Просмотров: 243
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
6
 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
10
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
7
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
Голосов: 47202
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua