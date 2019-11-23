Сильный ветер оставил без света тысячи людей

В Черновецкой области из-за ветра 10 населенных пунктов остались без света. Фото: Glavcom

В Черновецкой области сильный ветер оставил без света 10 населенных пунктов.

Всего без электроснабжения находятся 3955 абонентов, сообщает пресс-служба АО "Черновцыоблэнерго".

"Ночной штормовой ветер 22 ноября оставил без электроснабжения часть потребителей в населенных пунктах нескольких районов области: Глыбокском, Сторожинецком, Новоселицком, Кицманском и Хотинском районах. Сразу удалось оперативно восстановить работу многих трансформаторных подстанций и подать напряжение в дома буковинцев. Однако, по состоянию на 8:00 утра 22 ноября без электропитания еще временно находятся 3955 абонентов в десяти населенных пунктах ", - говорится в сообщении.

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В субботу, 23 ноября, также прогнозируют сильный штормовой ветер. Погода будет холодной, осадки маловероятны.