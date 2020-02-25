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вторник, 25 февраля 2020 08:22

Сильный ветер и внезапное потепление-синоптики сделали неожиданный прогноз

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Сильный ветер и внезапное потепление-синоптики сделали неожиданный прогноз
Синоптики предупредили о потепленииФото: Facebook/Руслан Форостяк

В Украине во вторник, 25 февраля, непогода немного утихнет. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и небольшие дожди, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Сегодня в Украину придет циклон? Zehra. В западные области он принесет осадки. На остальной территории страны в течение дня будет преобладать сухая погода. Столбики термометра во вторник будут показывать +3...9°С. В среду ожидается потепление до +6...14°С2, - сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночью в восточной части и на крайнем западе страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков.

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С самого утра на дорогах будет царить гололедица. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / сек. Также в стране, кроме северных областей, синоптики прогнозируют порывы 15-20 м / сек. Температура днем установится на уровне 3-8 градусов тепла, на Одесской, Прикарпатье и Закарпатье – до 12 градусов тепла.

В Одессе 24 февраля из-за непогоды погибла 69-летняя женщина. На нее упало дерево. Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулке Маланова. Еще одной жертвой непогоды стала 53-летняя жительница Кропивницкого. На нее упало дерево на углу ул. Черновола и Преображенско.

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