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пятница, 11 февраля 2022 03:55

"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов

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&quot;Схемы&quot; расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
Поезда взлетают с путей через неотремонтированные рельсы. Фото: Автор: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Поезда "Укрзализныци" в прошлом году сходили с рельсов 84 раза. Это больше, чем в 2020-м произошло схождений с рельсов во всех странах Евросоюза вместе взятых.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Главной причиной является состояние железнодорожных путей в Украине.

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Журналисты выяснили, что с 2018 года протяженность путей, требующих ремонта, увеличивается. А количество отремонтированных километров, напротив, падает. Чтобы предотвратить новые аварии, на железнодорожных путях устанавливают ограничение скорости.

Эксперты объяснили, что состояние железнодорожных путей в Украине в значительной степени зависит от специальной путевой техники, которая их ремонтирует.

Как обнаружило расследование "Схем", дорогие импортные машины австрийского производителя Plasser&Theurer, закупленные железной дорогой для ремонта путей, из-за ненадлежащего обслуживания выходят из строя. Для ремонта техники не хватает запчастей, поэтому рабочие вынуждены самостоятельно покупать часть деталей на базарах.

При этом "Укрзализниця" официально из-за тендеров тратит на приобретение запчастей и ремонт этой путевой техники сотни миллионов гривен.

"Схемы" установили, что основные поставщики запчастей для импортной высокоточной техники предоставляют поддельные сопроводительные письма от имени западной компании, которая опровергает свое сотрудничество с подрядчиком "УЗ".

Установка деталей непонятного происхождения на высокоточную специализированную аппаратуру и нехватка нужных запчастей привели к выходу из строя большого количества таких импортных машин, поэтому они вряд ли смогут отработать следующий сезон и выполнить планы "Укрзализныци", рассказали сотрудники профильного филиала.

Это подтвердил и аудит, проведенный в 2021 году: из 55 импортных австрийских машин известного производителя, на которые приходится основная работа по ремонту путей в Украине, 26 машин оказались неисправны, еще 22 машины – в предельном техническом состоянии , их эксплуатация небезопасна.

30 декабря 2020 сошел с рельсов скоростной поезд "Киев-Борисполь Экспресс", который направлялся в аэропорт.

4 февраля 2021 в районе Кременчуга сходит грузовой поезд с цистернами для бензина. Они были пусты, потому трагедии не произошло. Но авария задержала движение других поездов на полтора-два часа. Поврежденный путь нуждался в немедленном ремонте.

29 марта 2021 года в 50 километрах от Запорожья с рельсов сходит скоростной поезд "Интерсити+", следующий из Киева.

Ремонт относительно нового Hyundai Rotem обошелся "Укрзализныце" в 67 миллионов гривен. Причина аварии – искривление рельсов – это подтвердило служебное расследование.

26 августа 2021 во Львовской области сошел с рельсов грузовой поезд.

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