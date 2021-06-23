Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах

Кассиры супермаркетов не добавляют сдачу. Фото: pixabay.com

В Украине некоторые кассиры супермаркетов обманывают покупателей. Работники магазинов отказываются предоставлять сдачу в копейках.

Кассир без исключения каждому покупателю наличными не додавала сдачу, якобы из-за нехватки копеек, рассказал в Facebook волонтер Андрей Козак.

"Когда подошла моя очередь, должен был заплатить 200 гривен и 30 копеек. Я передал кассиру лишь 200 гривен после чего женщина грубым голосом потребовала еще 30 копеек. После этого я дал кассиру еще две гривны, но вместо одной гривны 70 копеек сдачи получил только одну гривну", - написал Козак.

По наблюдению волонтера, около 10 человек недополучили сдачу.

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"Только одна бабушка, которая спросила, где ее сдача, в ответ получила волну хамства и возмущение, якобы на 80 копеек, старая, не оскудеет, иди отсюда", - рассказывает Андрей.

Если миллион покупателей только за один месяц недополучит по 70 коп. сдачи, тогда такие супермаркеты получат 700 тыс. грн сверхприбыли.

"Правда, копейки уже не так ничтожно выглядят? А если взять все торговые центры, тогда в результате имеем десятки потерянных миллионов? Например, могу сказать, что во время каждой оплаты наличными не получаю полной сдачи", - подчеркнул Козак.

Проблема отсутствия сдачи - не только проблема продавца, а прежде всего - основание для его ответственности.

Предприятия должны обеспечивать наличие в кассе банкнот и монет для выдачи сдачи. Отсутствие такой разменной монеты являются основанием для привлечения лица к административной ответственности, которое грозит предприятию штрафом.

Больше всего нарушений в супермаркетах касается просроченных товаров. Покупателям стоит фотографировать ценники в торговом зале и чеки за оплаченные товары. Чаще всего в магазинах обманывают, обсчитывают, обвешивают. Например, сыр в магазинах продают с плесенью, хотя срок годности нормальный. Неправильно чистят ножи. От этого на еде появляется плесень.