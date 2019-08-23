Сенцова не включили в список на обмен – росСМИ

Об обмене также ныне известно только из российских СМИ. ФОТО: омбудсмен РФ

Украинского режиссера, политического заключенного Олега Сенцова не включили в список на обмен заключенными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил российский "Коммерсант". Издание не указывает, откуда располагает информацией о Сенцове.

По его данным, от обмена отказался главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине подозревают в государственной измене.

"Хочет добиться в киевских судах оправдательного судебного приговора", - пишет о нем СМИ.

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В течение недели правозащитники сообщают, что украинских политзаключенных свозят с мест отбывания наказания в московское СИЗО "Лефортово". Впоследствии российские СМИ начали писать о возможном обмене пленными по формуле "33 на 33". Предварительно называли дату обмена 28-29 августа. По информации СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в Москве. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве.