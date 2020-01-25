Сенцов призвал брать пример с Израиля

Сенцов отметил, что Израиль пытаются уничтожить. Фото: Укринформ

Режиссер Олег Сенцов призвал Украину брать пример с Израиля.

Он указал, что Израиль окружен враждебно настроенными государствами, которые ежедневно требуют ее уничтожения, передает "Зеркало недели".

"Россия не требует нашего уничтожения. Да, она хочет нас подчинить и вернуть в орбиту своего влияния. Но не смести с поверхности земли. А Израиль хотят уничтожить. Вообще. И там семь миллионов человек, которые живут в бывшей пустыне. Где они построили успешное государство, успешную армию, успешную разведку, контрразведку, систему безопасности. И они справляются. Не один войну уже выиграли. И, как и раньше, остаются экономически и политически развитой страной. Они ведут свою политику, не обращают внимания ни на кого. Они - выживают", - отметил Сенцов.

По его мнению, Израиль является примером государства, которое научилось защищаться.

"Так и Украина должна стать сильной в экономическом, военном, политическом плане. Без этой основы с нами никто и никогда не будет разговаривать. Мы никому не будем интересны, всегда оставаясь объектом в чужой игре", - подчеркивает бывший пленник.

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По мнению Сенцова, Украине прежде всего нужно провести коренные реформы, построить независимую судебную систему и экономически развиться.

"Вот тогда мы будем сильными. Конечно, сильная армия, сильные правоохранительные органы, которые будут заниматься не "крышеванием" уголовного левого бизнеса, а своими прямыми обязанностями. Без этого не будет ничего. Как не сейчас. Ни один из названных мной пунктов в Украина сегодня не работает", - подытожил Олег Сенцов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме в пятницу вспомнил о ныне оккупирован Россией Крым. Это произошло во время зачитывания Зеленским историй о трагедии Холокоста.