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среда, 19 августа 2020 17:23

Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
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Буковинцы преодолели 130 километров руслом реки на самодельном плоту. Фото предоставлено Александром Закревским
Буковинцы преодолели 130 километров руслом реки на самодельном плоту. Фото предоставлено Александром Закревским
Буковинцы преодолели 130 километров руслом реки на самодельном плоту. Фото предоставлено Александром Закревским
Буковинцы преодолели 130 километров руслом реки на самодельном плоту. Фото предоставлено Александром Закревским
Буковинцы преодолели 130 километров руслом реки на самодельном плоту. Фото предоставлено Александром Закревским

Семеро буковинцев преодолели 130 км по руслу реки на самодельном двухэтажном плоту.

"В феврале возникла идея сплавиться по Днестру на плоту. Друзья меня поддержали. Но готовых плотов желаемой конструкции не было, поэтому решили смастерить его собственноручно", - рассказал черновчанин Александр Закревский, 30 лет.

Полгода друзья готовились - искали в интернете различные модели плотов, обдумывали проект. Каждую субботу собирались в гараже своего друга Романа Канарского и мастерили. Основой плота стали 19 пластиковых бочек, каркас сделали из дерева. Готовая конструкция оказалась прочной, может выдержать до 3 тонн веса.

"Плот сделали двухэтажным, размером семь на четыре метра и полностью автономным. Мы хотели полноценно отдыхать, поэтому позаботились, чтобы все условия были приближении к VIP. Оборудовали кухню, туалет, был холодильник, морозильная камера, техника работала от генератора и солнечных панелей. А главное - потратили на все символическую сумму. К примеру, на различных предприятиях и станциях техобслуживания мы рассказывали о своей идее - и пластиковые бочки от жидкостей нам отдавали даром. Все расходы общем, с материалами, топливом, доставкой, едой обошлись в 15 тысяч гривен. По сравнению с зарубежным отдыхом на такое количество людей это немного", - заверил Александр.

Рассказывали о своей идее - и пластиковые бочки от жидкостей нам отдавали даром

До пункта отправления плот доставили в разобранном виде, а собирали его уже на берегу.

"Путешествие начали с села Онут Заставновского района Черновицкой области, а конечным пунктом стало село Макаровка Кельменецкого района. Наш сплав по Днестру длился пять суток, за которые преодолели 130 километров по руслу реки. За этот период я как единственная девушка не жаловалась на условия. Они были достаточно комфортными. Ребята продумали все до мелочей. Единственное, не было горячего душа, но искупаться можно было в Днестре", - добавила участница путешествия 33-летняя Юлия Назарик.

В команде путешественников капитаном и шеф-поваром был Александр Закревский. О том, что и как готовили в течение путешествия, рассказал еще один любитель активного отдыха 32-летний Роман Канарский.

"Закупили много мяса, фруктов, овощей, круп, даже замороженные мидии. Саша тщательно спланировал ежедневное трехразовое меню. Утром могла быть яичница, потом что-то гораздо интереснее - солянка, плов, банош, шашлыки, стейки, горячий салат с телятиной. Словом, мы не голодали. К тому же рыбачили, готовили уху, жарили рыбу. Отдохнули очень круто".

Друзья говорят, что у каждого были свои обязанности, все поддерживали друг друга и дополняли. Один отвечал за музыку, другой - за техническое обеспечение, исправность двигателя и генератора, работу солнечных панелей. Кто-то поддерживал хорошее настроение, играл на гитаре.

Путешественники все время проводили на воде. Вечером пришвартовывались к берегу, но ночевали в палатке на плоту.

"Поразили пейзажи, Хотинская крепость. Но разочаровало отношение людей к природе. Повсюду на берегах было полно мусора. Мы его собирали в мешки. Свой хлам привезли в Черновцы и выбросили уже дома", - поделилась Юлия Назарик.

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Друзья вспоминают, что в первый день путешествия было очень жарко. На следующий день пошел дождь и был сильный шторм на реке.

"Но никто не боялся, потому что все хорошо плавают. Зато почувствовали экстрим. Остальные дни погода была замечательной", - заверил Александр.

По завершении путешествия плот оставили у знакомых. Говорят, вскоре еще одна компания будет сплавляться на нем по Днестру.

"Своим примером мы хотели показать, что в Украине есть невероятные места для отдыха. И на следующий год тоже уже есть грандиозная идея путешествия по Украине. Но пока не хотим раскрывать планы", - подытожил организатор сплава.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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