СелфисПрапором: МИД запускает флешмоб

Министерство иностранных дел запускает флешмоб #SelfieWithFlag ко Дню государственного флага Украины.
"Мы уверены, что у каждого украинца есть любимые географические локации в Украине. Если же вы за границей - выберите место, которое имеет интересную историю и связано с Украиной. Поэтому, друзья, призываем взять государственный флаг Украины и посетить интересующие вас места", - пишет Публичная дипломатия Украины от МИД в Facebook.
Условия флешмоба:
- сделать фото с флагом Украины,
- опубликовать их на своих аккаунтах Facebook, Twitter и Instagram, добавляя хэштег #SelfieWithFlag или #СелфизПрапором
- рассказать всему миру об уникальности этого места.
Как отмечается, самые захватывающие фотографии будут опубликованы на всех страницах соцсетей МИД, а фото-победитель станет обложкой аккаунтов МИД в социальных сетях до конца лета.
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День флага Украины - государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов - флаг Украины. Отмечается ежегодно 23 августа. В честь праздника происходит осуществление комплекса торжественных мероприятий, включая проведение ежегодно 23 августа в 9:00 официальной церемонии поднятия государственного флага Украины в Киеве, областных и районных центрах, других населенных пунктах Украины.
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