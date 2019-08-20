СелфисПрапором: МИД запускает флешмоб

Лучшие снимки попадут на страницы МИД в соцсетях. Фото: ukr.media

Министерство иностранных дел запускает флешмоб #SelfieWithFlag ко Дню государственного флага Украины.

"Мы уверены, что у каждого украинца есть любимые географические локации в Украине. Если же вы за границей - выберите место, которое имеет интересную историю и связано с Украиной. Поэтому, друзья, призываем взять государственный флаг Украины и посетить интересующие вас места", - пишет Публичная дипломатия Украины от МИД в Facebook.

Условия флешмоба:

- сделать фото с флагом Украины,

- опубликовать их на своих аккаунтах Facebook, Twitter и Instagram, добавляя хэштег #SelfieWithFlag или #СелфизПрапором

- рассказать всему миру об уникальности этого места.

Как отмечается, самые захватывающие фотографии будут опубликованы на всех страницах соцсетей МИД, а фото-победитель станет обложкой аккаунтов МИД в социальных сетях до конца лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День Независимости в Киеве перекроют движение: список улиц

День флага Украины - государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов - флаг Украины. Отмечается ежегодно 23 августа. В честь праздника происходит осуществление комплекса торжественных мероприятий, включая проведение ежегодно 23 августа в 9:00 официальной церемонии поднятия государственного флага Украины в Киеве, областных и районных центрах, других населенных пунктах Украины.